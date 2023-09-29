Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı İlçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi F.Ç., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 adet suç kaydı bulunan F.Ç., tamamlanan işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN