Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'da, çok sayıda evde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelileri olan 7 kişi şafak vakti eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bahçede uyuyan bir şüpheli gözlerini açar açmaz karşısında polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde 10 evden hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı iddia edilen A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince fiziki ve teknik takibe alındı. Yaklaşık 2 ay boyunca takibe alınan hırsızlık şüphelilerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde uyuyan ve uyanır uyanmaz polisleri gören bir şüphelinin yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Evlerinde yakalanan şüpheli şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan şahısların soydukları evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde malzeme çaldıkları belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN