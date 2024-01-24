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Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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Adıyaman'da birçok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısların 3 evden değerli eşyalar ve bisiklet çaldığı belirlendi.

Adıyaman'da, bir çok hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 evden televizyon, fotoğraf makinası, para, yüzük gibi değerli eşyalar, 2 bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan A.U., ile E.T. isimli iki şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen her iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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