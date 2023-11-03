Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Polis Kovalamacasından Kaçtı

Adıyaman'da, ikametlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasından kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak İlkokulu yakınlarında ikametlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 hırsızlık şüphelisi şahsı fark eden polis ekipleri, şahısları durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan her iki şahıs, ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Kaçan şahısların yakalanması için olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde aramalar yapan polis ekipleri şahısların izine rastlayamadı. Şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN