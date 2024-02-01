Adıyaman'da Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından aranan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçlarından aranan S.T ve B.G, isimli şahısların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde her iki şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan B.G., isimli şahsın 7 yıl 11 ay, S.T., isimli şahsın ise 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN