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Adıyaman'da Hırsızlık Şebekesine Operasyon: 14 Tutuklama

Adıyaman'da Hırsızlık Şebekesine Operasyon: 14 Tutuklama
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Adıyaman'da gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 36 kişiden 14'ü tutuklandı. Operasyon, 3 aylık dinleme ve fiziki takibin ardından düzenlendi.

Adıyaman'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 14'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kentte meydana gelen birçok hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 kişiye yönelik birkaç gün önce operasyon yapılmıştı.

Yaklaşık 3 ay süren dinleme ve fiziki takip sonucunda şahısların Adıyaman ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı şafak operasyon gerçekleştirilmişti.

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adresler tek tek basılmış ve adreslerinde yakalanan 36 kişi gözaltına alınmış adreslerinde bulunmayan 4 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 36 kişi Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 36 şahıstan 14'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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