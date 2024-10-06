Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen M.A. adlı şahıs yakalandı. Operasyonda çalıntı eşyalar ele geçirildi. Diğer iki şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman'da, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 şahıstan biri yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bir çok hırsızlık olaylarına karıştığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen M.A., G.D., ile H.A'nın adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.A., yakalanarak gözaltına alınırken kaldıkları adreste bulunmayan G.D., ile H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda çalıntı 2 motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 1 adet klima, 2 adet kaynak makinası, 2 adet spiral ve 1 adet elektrikli matkap ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay
Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title