Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Tutuklama

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde evlerde ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarıyla ilgili Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç., Edip C., Mehmet Y. ile İbrahim Halil G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç. ve Edip C. tutuklanırken, Mehmet Y. ile İbrahim Halil G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN