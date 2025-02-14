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Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 34 Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'da gerçekleştirilen şafak operasyonunda hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 34 şahıs gözaltına alındı. 3 ay süren dinleme ve takip sonucunda düzenlenen operasyonda birçok hırsızlığa karışan malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman'da meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik yapılan şafak operasyonunda 34 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kentte meydana gelen birçok hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren dinleme ve fiziki takip sonucunda şahısların Adıyaman ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı şafak operasyon gerçekleştirildi.

Koçbaşı ile adreslere girildi, 34 şahıs gözaltına alındı

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adresler tek tek basıldı. Koçbaşıyla kapıların kırılmasıyla girilen adreslerde aramalar ve incelemeler yapıldı. Operasyon çerçevesinde toplam 250 kilogram karkas et, konteyner kentlerde çalındığı düşünülen çok sayıda klima ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 34 şüpheli şahıs alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan operasyon sırasında adreslerinde bulunmayan 6 şüpheli şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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