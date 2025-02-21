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Adıyaman'da Hırsızlık Olayının Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Olayının Şüphelileri Yakalandı
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Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Y.D. ve F.O. isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi olan Y.D. ile F.O. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs polis merkezine götürüldü. İşlemler tamamlanan 2 şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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