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Adıyaman'da Hırsızlık Olayı: Duvarı Delerek Eve Girdiler

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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binaya giren hırsızlar, Y.I'ya ait dairenin duvarlarını delerek içeriye girdi. Kombi, televizyon, ocak gibi eşyaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Adıyaman'da duvarı delerek eve giren hırsızlar, buldukları her şeyi çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Konukoğlu Caddesi üzerinde bulunan orta hasarlı bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, Y.I'ya ait dairenin duvarlarını delerek eve girdi. Açtıkları delikten içeriye giren şahıs yada şahıslar, içeride bulunan kombi, televizyon, ocak gibi ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Olayı bir süre sonra fark eden Y.I., durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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