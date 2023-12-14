Adıyaman'da Hırsızlık Girişimi: Şahıslar Yakalandı

Adıyaman'da bir binaya girerek dairenin oda kapılarını söküp çalmaya çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan baskında hırsızlık için kullanılan kamyonet de ele geçirildi.

Adıyaman'da, bir binaya girerek dairenin oda kapılarını dahi söküp çalmaya çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir binanın içerisinde el fenerlerinin yanıp söndüğünü fark etti. Durum üzerine polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak binaya operasyon düzenledi. Yapılan baskında yabancı uyruklu olan M.Ş., ile K.E., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ev içerisinde bulunan çamaşır makinası, ayakkabılık, halı, oda kapıları, elbise dolabı, baza başlığı ve perdeleri söküp çalmaya çalışan her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken şahısların hırsızlık için kullandıkları 02 MA 1999 plakalı kamyonet ise içerisindeki eşyalarla birlikte emniyet bahçesine çekildi. Polis ekipleri tamamlanacak işlemlerin ardından çalınan malzemeleri yeniden ev sahibine teslim edecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN