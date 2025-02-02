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Adıyaman'da Hırsızlık Girişimi: Bir Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Hırsızlık Girişimi: Bir Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'da bir mağazaya hırsızlık yapmaya çalışan iki şahıstan biri yakalanırken, diğeri olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla polis kısa sürede müdahale etti.

Adıyaman'da bir mağazaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki şüpheliden biri yakalanırken diğeri ise kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Meydanı yakınlarında faaliyet gösteren bir mağazada hırsızlık girişiminde bulunan iki şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı emniyete götürürken kaçan şahsın da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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