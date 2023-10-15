Adıyaman'da Hasarlı Bir Binada Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Karapınar Mahallesi'nde bulunan hasarlı bir binadan malzeme çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların söktükleri malzemeler de muhafaza altına alındı.

Adıyaman'da hasarlı bir binaya girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan hasarlı bir binadan malzeme alındığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ihbar edilen her iki şahsı bina içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı zamanda bina içerisinden şahıslar tarafından söktükleri değerlendirilen malzemeleri de muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan her iki şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN