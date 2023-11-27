Adıyaman'da Hasarlı Binada Hırsızlık İhbarı

Adıyaman'da, hasarlı olan bir binada hırsızlık ihbarı üzerine yunus polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri binayı aradı ancak kimseyle karşılaşmadı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, hasarlı olan bir binada hırsız var ihbarı yunus polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan hasarlı bir binada hırsızlık için giren şahısların olduğu ihbarını alan yunus polis ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi. 4 Katlı hasarlı bina içerisine giren polis ekipleri binayı didik didik aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bina içerisinde kimseyle karşılaşılmadı. Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN