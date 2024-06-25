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Adıyaman'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından toplam 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., isimli şahıs, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Adıyaman Narkotik Suçlar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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