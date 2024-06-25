Adıyaman'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., isimli şahıs, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan ifadesinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN