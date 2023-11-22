Adıyaman'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da hakkında 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıs, hırsızlık gibi suçlardan aranıyordu.

Adıyaman'da, hakkında 17 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık gibi suçlardan aranan ve hakkında 17 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.K., isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. A.K., isimli şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN