Adıyaman'da Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. A.D. uyuşturucu suçundan, R.C. ise kasten yaralama suçundan hapis cezası almıştır. Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve 'Kasten Yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. isimli şahıslar yakalandı.
Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN