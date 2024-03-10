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Adıyaman'da Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. A.D. uyuşturucu suçundan, R.C. ise kasten yaralama suçundan hapis cezası almıştır. Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve 'Kasten Yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Adıyaman Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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