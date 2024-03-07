Adıyaman'da Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşyaların çalınmasına yönelik hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ş., isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN