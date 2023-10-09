Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, ilçe merkezinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu A.B'nin çeşitli suçlardan 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa