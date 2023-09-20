Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu İ.D'nin çeşitli suçlardan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa