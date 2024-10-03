Adıyaman'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da yapılan operasyonla uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl 5 ay, kadına karşı tehdit ve yağmadan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticaret yapma veya sağlama suçundan 10 Yıl 5 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile kadına karşı tehdit, kadına karşı basit yaralama, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 7 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Her iki şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN