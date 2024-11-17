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Adıyaman'da Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Adıyaman'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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