Adıyaman'da Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da silahla yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, silahla yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN