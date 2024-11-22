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Adıyaman'da Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Hakkında 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da silahla yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, silahla yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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