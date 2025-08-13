Adıyaman'da Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafriyat yüklü kamyonda 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Börgenek Köyü yakınlarında F.D. idaresindeki hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü F.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon ise olay yerine çağrılan vinç ve iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
