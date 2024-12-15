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Adıyaman'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Elbeyli Üngör hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere mevkisinde hafriyat boşaltımı sırasında Elbeyli Üngör (58) idaresindeki 58 TC 473 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde sürücü Elbeyli Üngör bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Üngör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elbeyli Üngör, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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