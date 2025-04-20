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Adıyaman'da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Adıyaman'da Hafriyat Kamyonu Devrildi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan bir hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde boşaltım yapan hafriyat kamyonu devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü yakınlarında boşaltım yapan 27 ASM 74 plakalı kamyon devrildi. Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kamyon iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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