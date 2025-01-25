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Adıyaman'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş karayolu Çağlayancerit yol kavşağında İsrafil Yalçın idaresindeki 27 AAD 628 plakalı hafif ticari araç ile Emame Kuşçu idaresindeki 46 MS 219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerden Emame Kuşçu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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