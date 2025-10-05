Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı, Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilge göre ilçeye bağlı Aşağıkarakuyu köyünden Gölbaşı istikametine giden Yeter T. idaresindeki 52 LG 665 plakalı hafif ticari araç köy çıkışında yol kenarında yürüyen Abdurrahman Ş'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen şahıs yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN