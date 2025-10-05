Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı, Bir Kişi Yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, köy çıkışında yol kenarında yürüyen bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilge göre ilçeye bağlı Aşağıkarakuyu köyünden Gölbaşı istikametine giden Yeter T. idaresindeki 52 LG 665 plakalı hafif ticari araç köy çıkışında yol kenarında yürüyen Abdurrahman Ş'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen şahıs yaralandı.
Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa