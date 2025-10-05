Haberler

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı, Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı, Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, köy çıkışında yol kenarında yürüyen bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilge göre ilçeye bağlı Aşağıkarakuyu köyünden Gölbaşı istikametine giden Yeter T. idaresindeki 52 LG 665 plakalı hafif ticari araç köy çıkışında yol kenarında yürüyen Abdurrahman Ş'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta düşen şahıs yaralandı.

Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100'ün üzerinde markaya üretim yapıyordu! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti

Türkiye'nin tekstil devi iflas etti! 100'den fazla marka etkilendi
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.