Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ç. idaresindeki 06 DP 0578 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü İbrahim Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN