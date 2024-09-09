Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN