Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN