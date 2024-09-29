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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari aracın takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda yaralanan Lütfiye Ü. hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Nihat Ü. idaresindeki 07 ÇAY 76 plakalı Wolsvagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanan kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Lütfiye Ü. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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