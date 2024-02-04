Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Çağlayancerit Kavşağı yakınlarında Abuzer Y. idaresindeki 02 KS 086 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Abuzer Y. ile araçta bulunan Gafure Y. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN