Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hamdusena B., idaresindeki 28 YH 141 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hamdusena B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hamdusena B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN