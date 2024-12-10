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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada, Doğan D. idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğan D. idaresindeki 44 EF 550 plakalı hafif ticari araç, Sitilce mevkiide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Doğan D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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