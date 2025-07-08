Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Ağır Yaralı
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Adıyaman- Gölbaşı Karayolu'nda meydana gelen kazada, Cengizhan Ö. idaresindeki hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'da, hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında Cengizhan Ö., idaresindeki 28 ADF 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada hurda yığınına dönen aracın sürücüsü Cengizhan Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengizhan Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerince ise kaza yerinde incelemeler yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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