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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Kepçeye Çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Kepçeye Çarptı: 2 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir kepçeye çarpan hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, park halindeki kepçeye çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 34 EAP 306 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki park halinde olan kepçeye çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde G.H. ve C.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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