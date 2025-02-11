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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Otobüse Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Otobüse Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da hafif ticari aracın bir otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, hafif ticari aracın seyir halindeki otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat A., idaresindeki 02 ACG 163 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında Zeynal D., idaresindeki 02 BF 671 plakalı şehiriçi yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden Zeynal D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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