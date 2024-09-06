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Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu kaza

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Adıyaman'da meydana gelen hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halil Akdağ idaresindeki 02 ACP 656 plakalı hafif ticari araç ile Cahit Sincar (16) idaresindeki 02 AEF 966 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 905 sokakta çarpıştı. Meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü Cahit Sincar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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