Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya karayolu 17. Kilometresinde Mahir G. idaresindeki 02 EH 900 plakalı motosiklet ile Hüseyin S. idaresindeki 06 DH 2012 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahir G. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN