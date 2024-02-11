Adıyaman'da Haberleşme ve Enerji Nakil Kablolarını Çalan 2 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kentin kırsal bölgelerinde yer alan haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalan şahısların yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde A.C. ve O.U., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Suçüstü yapılarak yakalanan şahıslar gözaltına alınırken şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu kullanma aparatı, dürbün, fener, siyah plastik jop, nacak ve muhtelif tahkim edevat ele geçirildi. Her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN