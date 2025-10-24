Adıyaman'da Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale 1 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Hz. Ali Cami yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Y., E.Y., C.Y., darp neticesi yaralanırken olaya müdahale etmeye çalışan K.U. isimli bir polis memuru da arbede esnasında yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN