Adıyaman'da Gruplar Arasında Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi 5.Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine yumruk ve saldıran şahıslardan biri darp neticesi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN