Adıyaman'da Gruplar Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Konukoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerinebilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN