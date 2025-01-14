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Adıyaman'da Gölbaşı Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu

Adıyaman'da Gölbaşı Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Gölü'nde, ailesi tarafından kayıp bildirilen 25 yaşındaki Zeynep Işık'a ait kadın cenazesi bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yavuz Selim Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu arkasında bulunan Gölbaşı Gölü'nde meydan geldi. İddiaya göre, gölde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu hareketsiz şahsın bir kadın cesedi olduğu belirlendi. Ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin gün içerisinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Zeynep Işık'a (25) ait olduğu tespit edildi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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