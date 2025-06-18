Adıyaman'da Geniş Kapsamlı Şok Uygulama Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Geniş Kapsamlı Şok Uygulama Gerçekleştirildi
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Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 121 araç ve 278 şahıs sorgulandı, 8 araca toplamda 21 bin 804 lira idari ceza uygulandı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla geniş çaplı bir şok uygulama gerçekleştirildi.

İlçenin üç farklı noktasında eş zamanlı olarak yapılan denetimlere, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip, 21 personel ve 4 amir katıldı. Uygulamalarda toplam 121 araç ve 278 şahıs sorgulandı.

Denetimler sonucunda, 8 araca toplamda 21 bin 804 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların suçun önlenmesi ve caydırıcılık açısından periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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