Adıyaman'da Genç Saldırıya Uğradı

Adıyaman'da Genç Saldırıya Uğradı
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Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyü yakınlarında bulunan konteyner kentte, yabancı uyruklu genç Mustafa B. bir grup şahsın saldırısına uğradı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir grup şahsın saldırısına uğrayan genç, yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyü yakınlarında bulunan konteyner kentte kalan Mustafa B. isimli yabancı uyruklu genç, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğradı. Bir grup şahsın saldırısına uğrayan Mustafa B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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