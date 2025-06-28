Adıyaman'da Genç Saldırıya Uğradı

Adıyaman'da, bir grup şahsın saldırısına uğrayan genç, yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyü yakınlarında bulunan konteyner kentte kalan Mustafa B. isimli yabancı uyruklu genç, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı saldırıya uğradı. Bir grup şahsın saldırısına uğrayan Mustafa B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN