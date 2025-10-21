Haberler

Adıyaman'da Genç Kıza Sokak Ortasında Saldırı

Adıyaman'da Genç Kıza Sokak Ortasında Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 27 yaşındaki S.K., arkadaşları olduğu öğrenilen iki erkeğin saldırısına uğradı. Genç kız yaralanırken, saldırganlar kıyafetlerini sokağa saçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sokak ortasında yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan genç kız yaralandı. Saldırganlar genç kızın elindeki poşette bulunan kıyafetleri sokağa saçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2031 Sokak'ta S.K. (27) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşları olduğu öğrenilen 2 erkeğin saldırısına uğradı. Sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövülen S.K., yaralandı. Darp neticesi yaralanan genç kız yerde kıvranırken saldırganlar, genç kızın yanındaki poşette bulunan kıyafetlerini de sokağa saçtı. Durum üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince S.K.'ya müdahale edildi. Darp neticesi yaralanan S.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan her iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.