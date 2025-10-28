Adıyaman'da Genç Kız Mutfakta Kendini Bıçakladı

Adıyaman'da, mutfakta yemek yaptığı sırada kazara kendini bıçaklayan genç kız yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan 19 yaşındaki S.S., isimli genç kadın, kazara kendini bıçakladı. Karın bölgesinden yaralanan S.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN