Adıyaman'da Genç Kız Mutfakta Kendini Bıçakladı
Adıyaman'da mutfakta yemek yaparken kazara kendini bıçaklayan 19 yaşındaki S.S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman'da, mutfakta yemek yaptığı sırada kazara kendini bıçaklayan genç kız yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan 19 yaşındaki S.S., isimli genç kadın, kazara kendini bıçakladı. Karın bölgesinden yaralanan S.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa