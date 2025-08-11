Adıyaman'da Genç Kız, Arkadaşının Şiddetine Maruz Kaldı

Adıyaman'da Genç Kız, Arkadaşının Şiddetine Maruz Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkezinde bir genç kız, kız arkadaşının şiddetine maruz kalarak polis merkezine götürüldü. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Adıyaman'da, genç bir kız, kız arkadaşının şiddetine maruz kalarak polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı içerisinde B.K (19), isimli genç kız, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Darp edilen genç kız için olay yerine polis ekibi çağrıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, B.K'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken arkadaşını darp ederek kaçan şahsın yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.